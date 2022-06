Kurnatud ema: mu laps ei suuda üksi mängida ja ma ei talu seda enam!

Juba 1,5-aastaselt läks tüdruk lasteaeda, kus talle väga meeldib — ta on väga seltskondlik. Seal mängib ta teiste lastega kõiksuguseid mänge, ka mänguasjad on siis tema sõbrad. Aga kodus ei puutu ta ühtegi lelu. Praegu on suvi, olen lapsega kodus ja päevast-päeva kõlab: „Emme, tule!”, „Emme, ära mine ära!”, „Emme, sina oled kiisu, mina olen kutsu!" Palun mind mitte valesti mõista — tean suurepäraselt, et lapsega tegelemine ja koos olemine on väga oluline! Ma suurima heameelega joonistan temaga koos, meisterdan, kleebin, lõikan, laon klotse, paneme puslet kokku, kondan metsas… aga kas tõesti on vaja seda teha terve lapse ärkveloleku aja? Ühest küljest tunnen iga päev, et selline lapse taktikepi all elamine hävitab ja, kole küll öelda, aga ahistab mind. Teisest küljest on tõsisasi ka see, et kõik kodused tööd jäävadki tegemata, kuna üritan öelda „ei” asemel „jaa”. Peenrad aga kasvavad järjest enam rohtu ja puhkamisest ei unista ma enam ammu.

Olen mures lapse käitumise pärast — miks ta sedasi klammerdub?

Mul on ema, kes saab last mõnikord hoida, kui oma tegemistega väga ummikus olen. Saan lapse ka issi hoolde anda. See polegi probleem. Aga olen mures lapse käitumise pärast — miks ta sedasi klammerdub? „Emme, tule mängumajja!”, kõlas ükskord lapse poolt. Vastasin, et panen pesu kuivama ja siis tulen. Sellele järgnes suur nutt. Ma siiski viisin pesu kuivama, olgugi et lapsele see ei meeldinud. Seega, ma olen proovinud erinevaid lähenemisviise. Ma olen talle rahulikult püüdnud selgitada, et vahel on tal vaja üksinda mängida. Olen olnud konkreetne ja siis, kui katus täiesti ära sõidab, olen ka lapse nähes nutma puhkenud, sest lihtsalt enam ei suuda. Ma olen juhatanud talle ka mängu kätte — andnud klotsid, autod, ehitanud parkla, et ta saaks sealt ise jätkata. Ei toimi. Kui ma ka juures olen, kestab mäng maksimaalselt 10 minutit ja on juba vaja midagi uut välja nuputada. Niipea, kui vaibalt püsti tõusen, kaob lapsel huvi.