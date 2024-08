Hüperaktiivse lapse ema: teeb hingepõhjani haiget, kui inimesed süüdistavad, et olen halb lapsevanem, isegi politsei on kutsutud

Aasta tagasi kutsus üks mees Selveris politsei, kui Maarja abikaasa röökivat poega jõuga kinni hoidis. Naisel tõmbus süda valust kokku, kuuldes meest telefonis seletamas, et ta näeb praegu pealt lapse väärkohtlemist. “Ta oleks võinud tulla enne meilt küsima, miks me nii käitume. Oleksime selgitanud, et meil on psühhiaatri juhised last kinni hoida, et ta endale ega teistele haiget ei teeks,” ohkab Maarja.