Puudega lapsed tunnistati paberil ühtäkki terveks | Šokis ema: kuidas nüüd rahastada meile nii olulist erituge?

Kaidil on kolm last — 2 poissi ja tüdruk. Kui esimene laps sündis, oli ta kohe teistsugune. Lasteaiaski sobisid närvilisele ja ärritunud lapsele vaid üks-ühele tegevused, koolis ei suutnud ta eakaaslastega läbi saada. “Meid suunati Rajaleidjasse, kust edasi jõudsime Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikusse uuringutele, kust saime diagnoosiks aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Aspergeri sündroomi,” meenutab naine. Sama diagnoosi sai ka tema noorem laps. Keeruliseks läks asi aga siis, kui Kaidi mõlemal raske puudega lapsel ühtäkki puuet vähendada otsustati.

"Diagnoosid on ju praegugi samad, midagi ära kadunud pole, pigem on juurde tulnud. Olen pidanud nõu ka kooli sotsiaalpedagoogi ja psühhiaatriga, et otsustada