"Minu laps on väga püsimatu ega lase meil mehega kodus üldse rahulikult olla," kirjutab Pere ja Kodu toimetusele 6-aastase tütre ema Merlin (38, nimi muudetud). "Tütar vaid tahab terve päeva, et me temaga tegeleksime ja ta küsimustele vastaksime. Ma saan aru, et kolmeaastaste puhul on pidev miks-miks-miks normaalne, aga minu laps on juba kuus ja peaks järgmisel aastal kooli minema. Olen hakanud mõtlema: kas tegu võib olla aktiivsus- ja tähelepanuhäirega?" mõtiskleb Merlin.

"Kui laps küsib ja vanem ei vasta, jäävad eakohased küsimused vastuseta ja uusi küsimusi tekib aina juurde," kõlab Rajaleidja spetsialisti vastus. "Toon näite olukorrast, mida oma töös sageli näen. Laps ja vanemad tulevad nõustamisele ning vanem on selgelt ärevil: võta nüüd saapad jalast, pane müts riiulisse, ära sinna mine, tule istu paigal. Ta ei selgita ega kuula, vaid aina suunab. Laps muutub