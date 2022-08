Lapse ülim energilisus ei pruugi alati tähendada ATH-d. Loe, mida kindlasti tähele panna

"Minu laps on väga püsimatu ega lase meil mehega kodus üldse rahulikult olla," kirjutab Pere ja Kodu toimetusele 6-aastase tütre ema Merlin (38, nimi muudetud). "Tütar vaid tahab terve päeva, et me temaga tegeleksime ja ta küsimustele vastaksime. Ma saan aru, et kolmeaastaste puhul on pidev miks-miks-miks normaalne, aga minu laps on juba kuus ja peaks järgmisel aastal kooli minema. Olen hakanud mõtlema: kas tegu võib olla aktiivsus- ja tähelepanuhäirega?" mõtiskleb Merlin.