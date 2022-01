Rajaleidja: peatselt kooli suunduv põnn ei pea olema asjalik ja täiskasvanulik, ta alles väike laps!

Minu tütar on väga püsimatu ega lase meil mehega kodus üldse rahulikult olla, vaid tahab terve päeva, et me temaga tegeleksime ja ta küsimustele vastaksime. Ma saan aru, et kolmeaastaste puhul on pidev miks-miks-miks normaalne, aga minu laps on juba kuus ja peaks järgmisel aastal kooli minema. Olen hakanud mõtlema: kas tegu võib olla aktiivsus- ja tähelepanuhäirega?