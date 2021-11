Minu elu oli normaalne kolmanda eluaastani, siis hakkas ema jooma. Selgel perioodil oli toit laual, tsükli ajal olime omapäi

Merlin ei nimeta meie jutuajamise käigus teda üles kasvatanud Leili Uutsalu (74) kordagi kasu- või lastekoduemaks. Talle on Leili ikka ema, ehkki pole teda ilmale toonud. “Ta on minu inimene, mul on temaga ühine vereringe. Ja ka tema on võtnud meid nagu oma lapsi – me pole talle kunagi olnud töö, vaid pere,” räägib Merlin naisest, kellest sai tema ema, kui ta oli üheksa-aastane.

Ilusa ema joomahood

Merlini ja ta vanema õe Marioni (37) elu oli enam-vähem normaalne kuni Merlini kolmanda eluaastani – siis hakkas ema jooma. “Nägin lapsena väga palju purjus inimesi ja vägivalda. Seda, kuidas ema peksa sai ja joobnud naabrimees üritas kirvega meie kodu ust puruks lüüa. Mäletan sedagi, kui ema lükati kolmandalt korruselt alla, misjärel ta lamas pikalt luumurdudega