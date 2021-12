Jõulubeebide vanemad: helistasime emale-isale, et jõulusöömingule ei jõua ja edaspidi tähistame jõuludel kaksikute sünnipäeva

"Justkui mingi plõks oleks kõhus käinud. Tõusin voodist, et tualetti minna, kui lootevesi pahinal põrandale valgus. Just nagu filmis," kirjeldab Kreete (29) jõulubeebide sündimise algust. "Haiglakott oli mul pakkimata, sest tähtajani oli veel poolteist kuud. Õhtu jooksul naljatlesime küll korduvalt, et äkki sünnivad jõululapsed."