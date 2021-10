Millest värskes Peres ja Kodus veel juttu, loe SIIT

Üheksase Stenveri kõht oli valutanud ajuti juba pikemat aega, kuid mitte kunagi nii hullult. “Kiirabiarst pani lapse veeni tilkuma valuvaigisti ja mõne aja pärast valu taandus. Kuna muud, ägedad valu­põhjused said välistatud, oletas ta, et äkki siis tõesti olid süüdi kevadised maasikad – Stenver oli sel päeval isukalt pistnud välismaiseid maasi­kaid, mis olid just poe­lettidele jõudnud,” jutustab ema. Kiirabile ütles laps, et haiglasse ta ei taha. Hiljem selgus, et maasikad ei puutu üldse asjasse, kõhuvalu tegelik põhjus oli emale ootamatu ja šokeeriv.