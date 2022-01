Murelik ema: mu laps närib kõike, ta on katki närinud isegi oma riiete kaelused ja sõrmkindad. Miks?

Mu kuueaastane tütar kipub kõike närima. Kui vaatab telekat, läheb telekapult suu juurde; kui mängib millegagi, võib närima hakata käes olevat mänguasja; kui joonistab, siis vahelduseks näksib pliiatsi­otsi. Ta on katki närinud isegi oma riiete kaelused ja sõrmkindad. Keelamine ei aita. Laps lubab, et ei näri enam, aga alustab varsti jälle. Miks ta nii teeb? Kas vanus, mil asju suhu topitakse, ei peaks tal juba ammu möödas olema? Olen temaga lausa pahandanud, et see on inetu komme, aga ei miskit. Mul on temast juba kahju, ta vist tõesti püüab, aga ei saa selle vastu.

Vastab Ange Etti, tegevusterapeut:

Iseenesest pole närimises midagi halba. Oled kindlasti ka ise kogenud, et kui oled ärevil või pead keskenduma, tekib soov närida nätsu või süüa midagi krõbisevat. Ehk oled sel puhul isegi närinud küüsi või pliiatsit. See on täiesti loomulik eneseregulatsiooni meetod. On aga tähtis rõhutada, et alati pole tegu ärevusest või igavusest tekkinud harjumusega. Teatud juhtudel on tegu