Lugeja küsib: pean minema tööle, aga pole kindel, kas võin oma lapse üksinda koju jätta

Sotsiaalministeerium soovitab sul need asjad läbi mõelda, kui sinu laps peab olema sel ajal kodus, kui sina tööl oled. Lapse ajutiselt üksinda koju jätmise otsustab iga lapsevanem ise, lähtudes lapse parimatest huvidest. Last üksinda koju jättes hinda lapse küpsust, kaalu võimalikke turvariske ja küsi endalt:

Kui mõni nendest vastustest oli „Ei", tasuks lapse üksinda koju jätmisega veel oodata. Oluline on, et lapse heaolu ja turvalisus on tagatud! Kui jätad lapse vanemate õdede-vendade hoida, ole kindel, et kõigi laste vajadused on rahuldatud ja nad tunnevad end selles olukorras hästi ja turvaliselt.