Vaidlused ja kaklused nende pärast on juba igapäevased. Tütar kurdab nuttes ja karjudes, et ma kamandan teda kogu aeg, ja räägib, et sõbrannadel pole kodus üldse kohustusi. Ta annab halba eeskuju ka lasteaiaealisele vennale. Kardan, et poisski ei hakka tulevikus kokkuleppeid täitma. Lõpuks olen ikka mina see, kes kõik ära teeb.