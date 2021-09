Eva Luigas (56), kel on kaks poega ning neilt kaks lapselast, on ise härjal sarvist haaranud. Vahel kuuleb ta inimesi kiitlemas, kui palju neil lapselapsi on. Kellelgi on kolm, aga teisel koguni viis ja üksteise võidu näidatakse telefonist pilte. See jutt teeb Eva morniks. “Lapselapsed ei ole mingi number. Loe neid kokku ja uhkusta nendega vaid siis, kui oled p ä r i s e l t vanaema,” ütleb Eva. “Ei tasu jääda ootama, et keegi neist vabatahtlikult su 80. sünnipäevale tuleb, kui sa pole ise selle nimel pingutanud.”

Eva on kindel, et lapselaste ja vanavanemate suhete tugevus on vanema põlvkonna käes. Selleks tuleb aga