Minestus, õhupuudus, pidev ärevus ja depressiivsed mõtted. Nelja naise tervisehädadel oli sama põhjus

Kahe lapse ema Angelika (29) ootab kolmandat last ja peab seetõttu end iga päev kõhtu süstima, et vähendada trombiohtu. Trombi- ehk verehüüberisk tekkis tal pärast esiklapse Kevini (praegu 12) sündi, kui oli kasutanud aastaid rasestumisvastaseid tablette ja plaastreid vaheldumisi. Kui trombirisk on tavaliselt pärilik, siis tema puhul mitte.

Elin Järvsaar 8