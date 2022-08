Psühholoog: arusaam, et beebit ei tasu iga vigina peale sülle haarata, on iganenud. Me kõik vajame kallistusi

Mida väiksem on laps, seda rohkem vajab tema aju normaalseks arenemiseks füüsilisi puudutusi. Mitmed teadlased on ema-beebi vahelisi suhteid ning näiteks lastekodus ja kodus kasvavaid lapsi uurides leidnud, et mida rohkem hoolitsevaid puudutusi laps igapäevaselt saab, seda kõrgem on tema kognitiivne ehk vaimne võimekus.

Kummatigi on lapsel umbes 24–36 elukuuni on raske aduda, et asjad või inimesed, keda ta ei näe või mida ta ei saa katsuda, on olemas. Neil puudub abstraktne arusaam. Sellepärast tunneb üksi nutma jäetud laps, et ta on üksi maailmas, ta elab läbi justkui oma vanema kaotust.

Iga armastav puudutus aktiveerib ajus empaatiaga seotud osa ja vallandab verre annuse oksütotsiini, mida võib ka armastuse- või õnnehormooniks kutsuda. Seega mida rohkem te last puudutate, seda rahulikum ta on. Miks nutavad loodusrahvaste titad vähe? Neid kantakse enamasti terve päeva vältel seljas, tihedas kontaktis emaga!

Arusaam, et beebit ei tasu iga vigina peale sülle haarata, sest muidu ta ei õpigi ise rahunema, on iganenud. Alla üheaastast last ei ole võimalik ära hellitada, sest ta ei oska veel manipuleerida ega jonnida. Beebi palub oma vanematelt täpselt nii palju süles olemist, kui ta päriselt ka vajab – see oleneb tema eripärast. Ema roll on oma lapse eripära märgata ning just selle järgi talitada.

Enneaegsete beebide puhul on nahk-naha kontakt emaga koguni elu küsimus – varajane känguruhoolitsus suurendab šanssi ellu jääda. Kehalise kontakti uurija Tiffany Fieldi uuringu kohaselt võtsid need enneaegsed beebid, kes said viie kuni kümne päeva jooksul kolm korda päevas veerand tunni kaupa puudutusteraapiat, kaalus juurde 47% võrra rohkem kui tavalist ravi saavad lapsed!

... ja terveks!



Jällegi on füüsiline puudutus eriti tähtis just beebieas – paitamine, silitamine ja nahk-naha kontakt stimuleerib beebi verevarustust ja lihastoonust, mis aitab tal füüsiliselt areneda.



Kallistamise kasu jätkub aga igas eas – nagu öeldud, tõstab see meie kehas rahulolu ja õnnetundega seotud hormoonide oksütotsiini ja serotoniini taset. Erinevad teadusuuringud on näidatud, et kallistamine leevendab haiguseid, üksindust, depressiooni, ärevust ja stressi. Inimesed, kes kallistavad enam, jäävad harvem haigeks.

Head lapsed kasvavad tõesti vitsata

On üks ütlus, mille kuulmine mind alati kurvastab: mida valusam vits, seda armsam laps. See ei vasta tõele! Negatiivne puudutus, vägivald mõjub lapse aju arengule halvasti. Nii füüsilise väärkohtlemise kui ka emotsionaalse hüljatuse ohvriks sattunud laste ajukuval (meditsiinis ajust tehtavatel piltidel) on võimalik näha, et corpus callosum ehk ühendussild kahe ajupoolkera vahel on normaalsest õhem. Nii on aju poolkerade integreeritus väiksem. See omakorda võib inimese teha vastuvõtlikumaks sõltuvustele, meeleoluhäiretele.

Keha mäletab väga palju seda, mida me ise enam teadlikult ei mäleta. Kui lapse mällu on varajases nooruses talletunud, et puututus = valu, siis võib see pärssida tema arengut terve elu. Kas lähedase inimese käetõste tähendab keha jaoks armastavat puudutust või annab signaali peitu minna, sest järgneda võib valu? Ka erinevate tegevuste nägemine talletatakse lapse ajus läbi peegelneuronite. Kui laps vaatleb palju hoolitsust, seadistub ka tema enda aju teostama hoolitsust. Kui laps näeb palju agressiivsust, seadistub tema aju teostama agressiivsust. Just seetõttu kipuvadki peremustrid põlvest põlve tahes-tahtmata korduma.

Mõelgem sellele ja tehkem nii, et meie laste kehas talletuksid armastavad, turvalised ja rahustavad puudutused. Kallistamine on selleks suurepärane viis.

Turvatunne on arengu eeldus