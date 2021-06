Michael Yardney on kaheksa bestselleri autor ja insvesteerimiskonsultant, kes toob välja kuus asja, milles isana rahateemadeni jõudes võinuks arukamalt toimetada. Tänaseks on tema lapsed täiskasvanud ja neil endalgi on lapsed, ent just neid asju oleks ta enda sõnul pidanud lastele varakult õpetama ja selgitama: