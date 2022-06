Solvunud kahe lapse ema: mehel algas puhkus, aga ta teatas, et soovib terve nädala puhata ilma pereta

Mees ütles, et mingu mina ka nädalaks eraldi puhkama, näiteks sõbrannadega väljasõidule, ja tema on sellal lastega. Mina ei taha aga suvel puhata üksi, vaid perega. Olen mehele seda selgitanud, aga tema on kindel, et peab oma kalapuhkuse saama. Mina jälle leian, et pole normaalne, et suvel puhatakse eraldi. Pealegi kardan suvilas üksi olla, siis pean istuma selle nädala lastega linnakorteris.