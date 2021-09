Tegus ja rõõmsameelne tüdruk Mailiis (6) sündis perre esimese lapsena. Seetõttu ei olnud tema emal Maikil (28) ja isal Velvol (29) vähimatki võrdlusmomenti ega täpset ettekujutust, millises vanuses laps mida juba oskama peab. „Eks muidugi olime lugenud raamatutest, aga mõtlesime ise ja teisedki ütlesid, et iga laps areneb ju omasoodu. Millal peaks hakkama muretsema,“ oli noorte vanemate jaoks pigem sisetunde küsimus.

Tütre aastaseks saades hakkas Maiki siiski kahtlustama, et kas ta laps üldse aru saab, mida ema küsida või selgeks teha üritab, sest tütar ei reageerinud vähimalgi moel ka ema küsimustele. Ehkki sõbrad lohutasid Maikit, et nende meelest saab küll Mailiis kõigest aru ja on muuski osas igati normaalne laps, tundis naine, et midagi on siiski väga-väga valesti.

Maiki otsustas