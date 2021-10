Kui peres on rohkem kui üks autist | See on meie elu. Normaalne just sellisena, nagu ta on

Katrile meeldib endast mõelda kui kaasasündinud erisusega naisest. “Täpsemalt on mul diagnoositud Aspergeri sündroom ja nimetan end hellitavalt aspiks. Kuigi tänapäeval on suund sinnapoole, et autismiliike eristada ei taheta, siis mina sain diagnoosi ammu ja mul on sellest erisusest raske loobuda.”

Katri töötab rahvusvahelises ettevõttes ja teeb kaugtööd kodukontoris. Tal on kaks last, 13-aastane poeg ja 26-aastane tütar. Diagnoosi sai ta alles 35-aastasena, kui oli eri terviseprobleemide pärast, nagu peapööritused, vererõhuprobleemid ja epilepsiat meenutav kokkukukkumine, arsti poole pöördunud. Uuringute käigus selgus muu hulgas, et tal on Aspergeri sündroom. Arst selgitas, et see ei ole progresseeruv haigus nagu näiteks