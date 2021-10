Selgituste jagamisest väsinud 3 lapse ema: mulle meeldib olla kodus! Laste kasvatamine on vanemate, mitte lasteaia töö

"Tihti satun ma olukordadesse, kus pean ennast õigustama ja selgitama, miks ma jumaldan olla kodus oma pisikestega. Mina leian, et see on iga vanema isiklik valik ja pole õige maha teha neid, kes ei soovi oma lapsi lasteaeda panna. Selleks, et olla kodus, ei pea muide olema superema, vaid lihtsalt ema, kes armastab oma lapsi," leiab ta. "Meie eluviisi parim osa on see, et pole mitte kuskile kunagi kiiret – kui tahame, magame kõik koos lõunaund!"

Eiliki ei ole enda sõnul sugugi lasteaia vastane ning leiab, et ka lasteaial on omad plussid, ent tema sõnul on lasteaed siiski mõeldud pere toetuseks laste kasvatamisel, mitte selle jaoks, et lapsi vanemate eest kasvatada. "See on loodud abiks siis, kui vaja ise tööl olla või kui vaja endal hingata veidi. Mul on tugi kõrval ja ma ei vaja lasteiaia abi!"

Eiliki reastab kõige tavalisemad küsimused ja väited, mida ta on kohanud, kui selgub, et ta lapsed lasteaias ei käi. Ta lisab ka vastused:

Kas sa ei karda, et su lapsed ei õpi sotsialiseeruma?

Ei, ma karda seda, kuna ma liigun nendega ka teiste inimeste seas ja ma ei hoia neid toas luku taga. Jalutades me arutleme ka maailma asjade ja käitumise üle jne. Lisaks saavad nad sotsialiseeruda teiste lastega mänguväljakutel ja sugulastega kogunemistel ning mul on ka sõbrannasid, kellel on lapsi.

Nende immunsus ei arene piisavalt ja ta jääb kindlasti koolis kogu aeg haigeks!

Immuunsus areneb ka siis, kui lasta lapsel olla laps. Nad saavad maal kasvõi mulda süüa, kui neil peaks see isu olema. Ja pealegi – viiruseid saab koju tuua ka poest ja tänavalt, mitte ainult lastekollektiivist. Immuunsust turgutab ka mitmekesine toit ja vitamiinid.

Kas neil kodus igav pole? Ja kas ennast ära ei tüüta?