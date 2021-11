Mehe aastaid varjatud saladuse paljastanud naine: ütles, et laenas 3000 eurot, aga oli tegelikult kiirlaenufirmadele üle 50 000 võlgu...

Mihkel (35) töötas Soomes ning Gerli kasvatas kodus kolme väikest last, hoolitses majapidamise eest ja pidas plaane, kuidas nende ühiselt eluasemelaenu eest ostetud maja aina paremaks koduks oma perele teha. “Arutasime juba mullu, et meil on vaja uut kööki ja aknad tuleb vahetada. Mees rääkis vaimustunult kaasa ning justkui otsis tegijaid ja pani paika plaane, aga päris tegudeni asi kuidagi ei jõudnud."

Mihkliga kohtusid nad peamiselt nädalavahetuseti. Kõik oli ilus ja paarisuhe romantiline, kuni aga ühel päeval selgus kurb tõsiasi – kõik koos elatud aastad oli mees naisele alatult valetanud. See päev on Gerlil valusalt meeles. Mida rohkem ta asja uuris, seda suuremasse masendusse vajus. Selgus, et