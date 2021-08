Aeg valmistuda külmaks perioodiks! 11 populaarseima firma kombede suur ülevaade – milline peab pakast ja milline märga?

Millest Pere ja Kodu oktoobrinumbris veel juttu, vaata siit!

Millised talvekombekad on Eesti emade lemmikud? Kas paksus ja soojapidavus on alati head? Milliste kombede puhul saad kindel olla, et laps saab lasteaias lõbusasti lustida ilma, et teda kimbutaks külm või palavus?

Toome teieni põhjaliku ülevaate 11 populaarsema firma laste talveriietest koos nende plusside ja miinustega, sest ega tali taeva jää!

Kas ikka tead, et alloleva nupu kaudu mõne klikiga vormistatava Kogupaketi tellimusega saad edaspidi lugeda 11 Eesti väljaande parimat sisu täismahus? See tähendab ühes kuus sadu ja sadu olulisi, mõjukaid, praktilisi, aga meelelahutuslikke lugusid. Lisaks Pere ja Kodu sisule avanevad sulle kõik Eesti Naise, Anne & Stiili, Kroonika, Oma Maitse, Maakodu, aga ka Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ja Delfi tasulised lood. Ja lisaks saad oma kontot jagada veel nelja sõbraga.