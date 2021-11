Millised talvekombekad on Eesti emade lemmikud? Kas paksus ja soojapidavus on alati head? Milliste kombede puhul saad kindel olla, et laps saab lasteaias lõbusasti lustida ilma, et teda kimbutaks külm või palavus? Toome teieni põhjaliku ülevaate 11 populaarsema firma laste talveriietest koos nende plusside ja miinustega, sest ega tali taeva jää!