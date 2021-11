Oma küsimusele sai ta vastuse, kui sattus keset suve üheksakuuse pojaga kopsu­põletiku tõttu Tallinna lastehaiglasse. “Korraga marssis tuppa palju valgetes kitlites inimesi. Raske haigus, ravimatu,” on naisel meeles arstide karmid sõnad. “Praegu olen teadlikum, aga tollal... see oli ikka väga raske, see diagnoos kõlas šokeerivalt.”

Pere on siiani tänulik lastehaigla arstile Ülle Einbergile, tänu kellele poissi uurima hakati – just talle tundus kahtlane, et beebi nii tihti haige on. Et Kersti ootas sellal teist poega, Robinit, hakati ka kõhubeebit uurima. Looteveeuuringu tulemuste najal sai ta