"Lapsed on gripi puhul peamised haiguse levitajad," nendib Kärblane ning rõhutab, et kindlasti peaks kaaluma ka riskirühma kuuluvate laste vaktsineerimist. "Riskirühmade puhul võib gripi põdemine mööduda väga raskelt ja kujuneda eluohtlikuks," põhjendab ta. "Alates 2010. aastast on kokku Eestis olnud 8 surmajuhtu laste seas. Kõik need lapsed kuulusid riskirühma kas vanuse või krooniliste haiguste tõttu."

Loe, millal vaktsineerida, kas ainult laps või kogu pere ja kes lastest on riskirühmas vanuse või muu poolest. Lisaks murrame levinuimad müüdid gripivaktsiini teemal, näiteks ka selle mõju kohta rasedaile ja äsjasünnitanutele!