Viiruste hooaeg on algamas ning esimesed külmad pole enam kaugel. Kui oled esmakordselt emaks saanud, on sul ilmselt peas vaid üks mõte: kuidas oma beebit külmetusest ja nakkustest eemale hoida? Ning loomulikult ka see, kas kodus olevatest vahenditest piisab või on puudu midagi eriti olulist, millest suure häda korral võiks asendamatut abi leida.

Abilised soolalahus ja ninapump

Nohu korral on oluline, et beebi nina oleks pidevalt puhastatud. Kuna nina ja kõrvade vahel olevad kanalid on lühikesed, võib tugev nohu kergesti kõrvapõletikuks areneda. Selleks, et beebi nina puhastada, tilguta tema ninna füsioloogilist- või meresoolalahust. Üleliigne sekreet tõmba välja manuaalse või automaatse ninapumbaga. Suure nohu korral võid lahust ninna tilgutada ka veidi enne imetamist, et lapsel oleks lihtsam süüa.

Tõsta magamise ajaks pea kõrgemale