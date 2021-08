Ämmaemand ütles mulle: jumal tänatud, et õigel ajal sünnitusmajja jõudsid, muidu ehk poleks enam sind ega beebit

Kethelin räägib oma teise lapse sündimise loo, mis võtab kokku, kui oluline on õigel ajal sünnitusmajja jõuda ja julgustab: meie arstid ja sünnitusmajad on tõeliselt heal tasemel, et tulla toime mis tahes ootamustega! Lugu kommenteerib ka naisteast.

"Haiglas ei tuvastanud aga KTG-masin mingit aktiivset sünnitustegevust, lisaks oli emakakael kõva ja kinni. Olin pettunud, sest lootsin nii väga juba beebiga kohtuda. Mees saadeti koju, aga mina jäin igaks juhuks ööseks jälgimisele - tuleb välja, et õnneks!

Öösel kell 2 tundsin läbi une, et voodi läheb märjaks. Läksin kiiruga tualetti ja nägin, et minu seest tuleb välja meeletus koguses verd ja vereklimpe. Panin rasedusjärgse sideme ja jooksin ämmaemandat otsima. Terve koridor oli siginat-saginat täis, sel õhtul oli ebatavaliselt palju sünnitajaid. Seisin koridoris, jalad üleni verised, sest side ei hoidnud midagi kinni, ja arste otsides suutsin terve koridori veriseks teha.

Arst vaatas mind üle ja kiirelt sai selgeks, et