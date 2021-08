Kolm Eesti naist jutustavad avameelselt ja detailirohkelt oma emaks saamise loo - kuidas nad lapsele isa leidsid ja üksinda emaks said.

Dr Liisa Viirmaa, Nova Vita kliiniku vastutav arst, günekoloog ja reproduktiiv­meditsiini eriarst, tõdeb, et viljakuse seisukohast võiks tõepoolest iga naine 35. elu­aastaks selgusele jõuda, kas ta soovib oma ellu last või mitte. Juhusuhe ei ole aga kuigi turvaline viis last saada, nendib arst ja annab omaltpoolt põhjalikke soovitusi neile, kes üksi lapse saamise tee ette võtta plaanivad.

“Olen olnud maast madalast iseseisev ja aktiivne. Elu ise õpetas mind enda eest seisma, ise otsuseid vastu võtma ja oma tegude eest vastutama,” alustab Katrin, kuidas selline paljude jaoks hirmutav otsus tundus talle ainuõige valik. Elul on alati oma keerdkäigud varuks ja tuli välja, et