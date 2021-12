"Enamasti soovivad lapsed kingiks legosid. Mulle on vastukarva koju plastmassi juurde tuua, sest terve elamine on niigi legosid täis. Tegelikult on kogu korter üldse mänguasju täis...," kurdab Egle ning räägib, mis teda veel selle kingitralli juures häirib. Stressiga toimetulekuks jagab pereterapeut Triin Kahre põhjalikke nõuandeid, et jõulupühadest oleks rõõmu, mitte muret ja ebamugavust.

Kui sinulegi valmistab kingitralliosa detsembrist peavalu, on see artikkel just sulle!