Toitumisnõustaja Teele Teder selgitab, et tavaline suhkur on paljudes maiustustes kõige süütum tegelane. Ta selgitab ka, et kõik E-ained ei ole tingimata halvad ja jagunevad oma olemuselt kolme kategooriasse.

Siit leiad põhjaliku E-aine teejuhi numbrite ja seletustega, mis viib su maiustustelettide vahele orienteeruma edaspidi palju teadlikuma lapsevanemana! Kas muide tead, et meie kaubanduses kubisevad letid paljudes riikides seadusega keelatud E-ainetega maiustest, mille suhtes peaksid eriti tähelepanelik olema?

Loo lõpust leiad ka loetelu, millest mugavalt endale kuvatõmmise teha saad või välja printida ja poodi kaasa võtta