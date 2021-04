Kuidas rääkida lastega rasketel teemadel?

Küsimus: Olen segaduses, kui palju peaks 1. klassi lapsele rääkima elu -tumedamast poolest. Nimelt suri mu tütre klassi-kaaslase eakas vanaisa, kes põdes koroonat. Nüüd laps kardab, et tema vana-vanemad saavad koroona ja surevad. Olen talle püüdnud seletada, et enamasti põevad ka vanemad inimesed selle siiski läbi nagu gripi, kuid ta muretseb ikka.



Ta küsib, kas ka lapsed võivad surra. Samuti muretseb, et mis ikkagi saab, kui tema nüüd kogemata käeluu murrab, sest haiglas pole ju kohti ravimiseks. Ma ei tea, kuidas oleks talle õige vastata, temasse rohkem hirmu süstimata, samas ka valetamata.