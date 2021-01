Eesti pere võimalusterohke elu Washingtonis | Tütred: vanemate valikud on meile näidanud, et meilgi pole mingit karjäärilimiiti

Vaata SIIT, millest Pere ja Kodu jaanuarinumbris veel juttu!

Ülle (50) ja Peteri (54) inspireeriv lugu sai alguse, kui nad kohtusid 32 aastat tagasi. Seda, kas “armastus esimesest silma­pilgust” on tõsiseltvõetav kontseptsioon, nad ei tea. Kindel on aga see, et Vene kroonust tulles nägi Peter ühe esimese asjana õe laual tolle sõbranna Ülle fotot...

Algas asi sellest, kui Peter stipi Columbia ülikooli. Nad läksid juba kolmekesi, sest sündinud oli nende esimene tütar Marika, ja Ülle jätkas distants­õppel õppimist Eestis. USAs tuli läbi ajada Peteri napi stipendiumiga. “Tagantjärele ei tea me isegi, kuidas ära majandasime, kolme peale oli paarkümmend dollarit päevas. Sellele vaatamata suutsime veel Ameerikas ringi reisida,” meenutavad nad.

Otsus USAsse jäädagi tuli kergelt, sest seal olid tööalaselt üleilmsed väljakutsed. Lõhmustel on olnud võimalik pakkuda tütardele mitmekesist ja inspireerivat kasvukeskkonda ja ohtralt isiklikku eeskuju kõige võimalikkuse ja eneseusu kohta. “Näiteks noorem tütar Johanna käis juudi lasteaias ja tal oli moslemist hoidja, klaveriõpetaja Moskvast ja maletreener Bakuust....