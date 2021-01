45-aastaselt esimest korda emaks: olin leppinud mõttega, et ei saagi beebit. Aga ootasin ära lapsele õige isa

Vaata SIIT, millest Pere ja Kodu jaanuarinumbris veel juttu!

Keskmine sünnitus­iga on tõusuteel. Üha sagedasem on, et esimese beebi sündides on ­naine 40. eluaasta ringis. Selles eas emaks saanud ­naised jagavad oma erinevatel põhjustel pikka teekonda beebini ja soovitavad: kui vähegi last soovid, ei tasu vanust karta! Deniss Sõritsa, Tartu Elite kliiniku naiste- ja viljatusraviarst jagab omaltpoolt 40+ naistele nõuandeid ja julgustab emadusest unistavaid naisi.

Tuuli koges vanuse tõttu erinevat suhtumist, kui rasestus. Kõige negatiivsem kogemus oli tal pärast tütre sündi ühe eaka laste­arstiga imetamise teemal.

Piret (43) kujutas alati ette, et temast saab ema. Kui sõbrannad hakkasid 28-29aastaselt sünnitama, tundis ta aga, et pole veel valmis. Naisel tekkis hoopis võimalus välismaal karjääri teha. 34-aastaselt tundis Piret, et on valmis peret looma, kuid siis jällegi tollane suhe lõppes. Tänaseks on ta siiski läbi elu keerdkäikude kahe pisikese õnnelik ema. Konarlik oli ka Merle (45) teekond beebini. Naine üritas last saada pea 20 aastat. Tükk aega ei leidnud arstid põhjust, miks naine ei rasestu ja kui see ka viimaks juhtub, miks Merle rasedused katkevad? Ta jagab oma poja Siim-Marcuse sünnilugu.

Katrini (47) tütar Simona (5) sündis, kui ta oli 42. Raamatupidajana töötava naise lugu on ehe näide, kuidas asjad võivad võtta täiesti ootamatu pöörde..