Lasteaialaps

Kardad, et liigne kiitus teeb lapse uhkeks? Vale! Sa lihtsalt pead ise õppima õigesti kiitma!

"Kahjuks on nii, et samal ajal kui me kiitmisele rõhku ei pane, peame kriitikat sageli vajalikuks. “See ju õpetab!” ütlevad vanemad “Imeliste aastate” koolitustel kooris," räägib psühholoog-pereterapeut Kärt Kase.