EKSPERIMENT | Kahe väikelapse ema: kuidas ma üle maailma kuulsat koristusmeetodit oma kodus katsetasin

"Minu pesupesemise ja korrastamise stiil on paraku paljudele kahe väikelapse emadele omane. Hea, kui riided pesumasinast kuivatisse, sealt kapi peale ja nädal hiljem riidekappi jõuavad. Ja kuigi mu kapp ägab aastatega kogunenud ja kaks last tagasi väga stiilsena tundunud riiete all, lükkan selle ukse alati entusiastlikult, ehkki iga kord veidi rohkem jõudu kasutades kinni," räägib Piia olukorrast, mis ta abi otsima pani.

"Üha rohkem tunnen, et segadus, olgugi kapiuste taga peidus, tekitab minus süütunnet oma laiskuse pärast ja veidike ärevust, et varsti ei mahu me enam koju ära. Lisaks viib see igal vabal hetkel mõtted koristamisele, mitte puhkusele..." tunnistab ta.

Kõlab tuttavalt, kas pole? "Äkki läheb veel vaja," nuputad paljusid asju vaadates ja ega täpselt ei hoomagi, mida, kus ja kui palju on - olgu siis tegu riidekapi või köögisahtlitega. Aga mida siis teha?Nii kitsaks jäänud kleidiga kui kõige muuga? Aga emotsionaalselt oluliste asjadega? Kas on ka rohtu selle vastu, et uue aasta allahindlustelt skooritu kappe taas ei ummistaks? Õnnestub ka lapsi korda armastama panna? Et kodu ja vaim uuel aastal korrastatumad oleks, kutsus ta appi KonMari meetodi eksperdi