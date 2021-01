Avameelselt

Illimar Pilt: kas ka sinu kodus on tänaseks mänguasjadest kelgumägi?

"No kuidas elavad teie kodudes uued mänguasjad? Jõulud on ju läbi ja laste mänguasjade armee saanud tugeva täienduse," räägib Illimar Pilt seekord kolumnis õppetundidest, mille kingituste abil saanud on.