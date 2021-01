Eestis on ametliku info kohaselt 4800 psühhiaatrilist esmajuhtumit aastas - see tähendab, et 4800 korda 0-19 vanuses lapses saanud psühhiaatrilise diagnoosi. "Küsimus on, miks need numbrid on sellised? Kas meil on valed numbrid või on suur probleem?" viskab Lokko õhku küsimuse ja annab koos Tanel Jäppineniga podcastis nõu, mis võiks aidata iga lapsevanemat ja viia selleni, et katkiseid lapsi oleks aina vähem.