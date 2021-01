„Tõsi, vaktsiin on nagu ravim, et kui ma tahan sealt toimet saada, siis võib ka juhtuda, et seal tekib mõni kõrvaltoime. Seda päriselt vältida ei saa. Neid on harva ja need on üldiselt kerged. Või siis valin teise variandi, et ma ei vaktsineeri ja kui sattun kokku ohtliku haigusega, pean ma tegema läbi selle kadalipu, põdedes või põetades last raske nakkushaigusega,“ selgitab Areda.