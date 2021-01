Luisa Rõivas kevadistest raskustest ja koduõppest: ootan väga aega, mil koolid taas avatakse

Kuigi karantiiniperioodil olid ka Rõivaste jaoks omad plussid, siis Luisa ütleb Anne & Stiili värskes kaaneloos, et tema seda aega küll kuidagi ei nautinud. “Nägin, et tütre õpimotivatsioon hakkas üsna pea kaduma. Ootan väga aega, mil koolid taas avatakse. Usun, et lapsed õpivad õpetajate käe all paremini kui siis, kui mina aitan... Õppimiseks on parim koht siiski kool, mitte kodu.”