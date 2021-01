Rasedus

Rasedatele huvitav: vaata, kas sinu beebi silmad tulevad kõige tõenäolisemalt sinised, rohelised või pruunid

Iga rase mõtiskleb sageli, milline ta beebi küll välja näeb nii sündides kui suuremana: on ta lokkidega? Heledate juustega? Kas mehe suured kõrvad pärib ta ka? On tal minu naerulohud või mu mehe isa nina? Kui mitte paljut muud, siis seda, mis värvi ta silmad aga kõige tõenäolisemalt on, on võimalik ennustada juba täna!