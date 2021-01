Unenõustaja selgitab: millal peab tegema unekooli?

"Kuidas ma saan panna oma last tegema x?" asemel küsi "Kuidas ma saan oma last aidata?"

Kuidas ma saan panna oma last ise uinuma või öö läbi magama?

Levinud mõtteviis, mis leebet vanemlust ei peegelda, küsiks, et kuidas ma saan panna oma last midagi tegema. Kuidas ma saan panna oma lapse iseseisvalt uinuma? Kuidas ma saan ta panna öö läbi magama? Siia on juba sisse kirjutatud sund, mingi huvide konflikt ja võitlus.

Kuidas ma saan oma last aidata?

Leebet vanemlust peegeldab küsimus, et kuidas ma saan oma last aidata. Kuidas ma saan oma last aidata, et ta saaks hästi magada? Mis see hästi on praeguses vanuses? Mis on normaalne ehk mida ma saan oma lapselt üldse eeldada praeguses vanuses? Mida tal vaja on? Sealjuures ei tähenda, et olulised on vaid lapse vajadused, vaid ka see, et kuidas oleks mul samal ajal hästi, sest kui mul on hästi, siis on ka lapsel hästi.

Iseseisev uinumine ja öö läbi magamine ise ei ole halvad või mitte leebed eesmärgid, kui motivatsioon on kõigi pereliikmete vajadustega arvestamine ja meetodid nende eesmärkide täitmiseks on ka leebed.

Millised meetodid on leebed?

Unekool, unetreening, harjumuste muutmine, leebe unekool - kõiki neid mõisteid kasutatakse väga erinevas kontekstis. Sõnastusest olulisem on asja sisu. Sa ei pea mulle kirjutades hakkama hoolikalt sõnu valima hirmus, et ütled midagi valesti või kasutad termineid valesti. Põhjus ja motivatsioon seal taga, lapse arengu ja vajadustega arvestamine on valitud sõnadest olulisemad. Ja tihti vanemad ei teagi veel, mis on normaalne ja milline lähenemine neile kõige rohkem meeldib ning siis saamegi ka sellest alustada.