Naistearst selgitab: milliseid riskid on, kui soovid rasestuda vanuses 40+?

Kindlasti. Meie poole pöörduvad naised nii viljatusega kui ka siis, kui pole leidnud 40. eluaastaks sobivat kaaslast, sooviga kasutada doonorispermat. Me tahame neid igakülgselt aidata, et täituks nende soov saada emaks, ja anname endast kõik, et sünniks terve laps.

Milliseid riske võib tähendada rasestumine vanuses 40+?

Vastavalt Eesti Naistearstide Seltsi raseduse jälgimise juhendile võivad rasedad vanuses üle 40 aasta vajada lisahindamist, sest neil on suurem risk loote kromosoomianomaaliate ja väärarendite tekkeks. Lisaks esineb ses vanuses sagedamini kroonilisi haigusi ja rasedustüsistusi: katkemist, rasedus­aegset vererõhu tõusu ja diabeeti, loote üsasisest kasvupeetust. See pole muidugi reegel, et midagi juhtub, kuid naine peab riskidest teadlik olema.

Mida saab tulevane ema teha, et vähendada riske?

Soovitame naistearsti juurde tulla juba rasedust planeerides. On teste, mida saavad teha mõlemad vanemad, et uurida, kas nad on ehk mõne haiguse kandjad. Näiteks geneetilise sobivuse test, mis annab infot 600 geeni muutuse kohta. Test aitab selgitada, kui suur on tõenäosus saada geneetilise haigusega laps. Kahel täiesti tervel inimesel esinev sama geeni mutatsioon võib tähendada tõenäosust haige lapse sünniks.

Kui naine on juba rasestunud, soovitame täiendavat ultraheliuuringut 9.–10. rasedusnädalal, kui katkemisoht möödas. Kui raseduse alguses peaks tekkima veritsus või valud alakõhus, soovitame kindlasti pöörduda naistearsti poole, kes hindab, kas rasedus asub õiges kohas, ja vaatab, kas embrüo vastab raseduse suurusele.