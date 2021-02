Teele Viira: soovin sünnitada kodus, aga mind hoiavad tagasi teiste inimeste hirmud

Teele (32) elab kevadest saati kahe kodu vahel ja kasvatab elukaaslase Kristopheriga (29) poega Charliet (2,5). Kevad saabub perele suure ootusärevusega, kui nendega on liitumas beebitüdruk.

Nii nagu Charliegi, tuleb ka uus beebi planeerimata. “Teadsin, et teine laps tuleb siis, kui ta tahab tulla. Usun, et lapsed ise valivad, millal ja kellele nad tahavad sündida,” selgitab Teele.

Rasedus viis Teele ka perekonstellatsiooni õpingutele, et õppida oma pere ja kogu suguvõsa mustreid lahti harutama. Tal on hea meel, et mida aeg edasi, seda enam julgevad sügavamalt ja natuke voodoo-tüüpi mõtlejad end näidata. “Ka mina julgen nüüd pärast õpingutele asumist asju rohkem välja öelda. Näen, et nii paljud inimesed on selleks nüüd valmis ja tahan seda rohkem arutada!”

Teele tunnistab, et eneseleidmine ja sissepoole mõtlemine tõukab teda ka hüpnosünnituse ja kodus sünnitamise poole. “Plaanisin juba Charliega hüpnosünnitust ja et kõik läheks loomulikult, aga lõpus läks asi nii hulluks....