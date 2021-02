2018. aasta algas rõõmsalt, sest avastasin rasedustestilt kaks triipu. Kuna pool aastat varem oli katkenud mu esimene rasedus, tegi see meid Kalmeriga (32) ka ettevaatlikuks. 28. veebruari hommikul ärkasin kerge kõhuvaluga. Andsin töökaaslastele teada, et ei tunne end hästi, ja läksin Ida-Tallinna keskhaiglasse. Poolteist tundi ootamist ja pääsesin arsti vastuvõtule. Seal selgus kurb tõsiasi, et loote süda enam ei tööta, ja mind saadeti koju katkemist ootama.