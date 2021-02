Et laps mängiks ja magaks rahulikult oma toas

Angeli Bachaus (36), Dereki (7) ja Franki (10) ema, hakkas guugeldama feng shui põhimõtteid, kui pere ehitas oma maja. “Kuna mul on kaks poissi, sai nende tubade põhivärviks helesinine. Feng shui ütleb, et see värv soodustab mis tahes soost lapse kasvu ja arengut ning mõjub rahustavalt,” seletab Angeli. “Märkasin, et ka varasemad sisustus­otsused olin justkui alateadlikult teinud feng shui järgi, sest mulle on oluline tasakaal. Lapse tuba = lapse luba ja tänapäevaseid moodsaid sisustus­värve ma poiste tubades ei kasutanud. Kuulan pigem, mida nad ise soovivad.”