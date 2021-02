Lastetoa feng shui: milliseid vigu vältida lapse tuba ja ka beebivoodi kohta planeerides? Mis segab ta und ja mis võib viia paari lahutuseni?

Vaata, millest Pere ja Kodu värskes numbrist veel juttu tuleb!

Angeli Bachaus (36), Dereki (7) ja Franki (10) ema, hakkas guugeldama feng shui põhimõtteid, kui pere ehitas oma maja. “Kuna mul on kaks poissi, sai nende tubade põhivärviks helesinine. Feng shui ütleb, et see värv soodustab mis tahes soost lapse kasvu ja arengut ning mõjub rahustavalt,” seletab Angeli ja näitab ja räägib teistestki põhimõtetest, mida oma kodu luues järginud on.

Kui laps sünnib, on tema energia puhas, siis aga hakkab ümbritsev keskkond teda mõjutama. “Kõige suuremad mõjutajad siin maa­ilmas on lastele muidugi vanemad, kes kujundavad talle ka toa,” ütleb feng shui spetsialist Siret Seeder. “Paraku ei vasta lapse tuba tihti tema eale, eelistustele ega ise­loomule, mistõttu ta ei taha oma toas olla ega oma voodis magada.”

Kuidas seda muuta, mida arvesse võtta ja kuhu midagi paigutada? Milliseid vigu kipuvad rasedad õhinal tuba kujundades tegema? Ja miks feng shui järgi pole üldse mõistlik beebi abieluvoodisse võtta? Seeder jagab põhjalike nõuandeid nii väike- kui koolilapse toa kujundamiseks.