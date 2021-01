Ema kurb: "jõuluvana" kinkis su viiesele iPadi? Tore! Aga kas tead, kuidas selle pärast hävineb teiste laste eneseusk?

Avameelselt

"Mu laps on pärast pühi tagasi lasteaias. Kuigi võiks arvata, et sõprade nägemine on tore, on sellega kaasnenud hoopis uus mure - tema ja ta sõprade arvamus endast on mutta trambitud, sest nad arvavad, et nad pole piisavalt head lapsed, sest neile ju jõuluvana iPadi ei toonud, nagu rühmakaaslane Miale," kurdab Kätlin oma muret.