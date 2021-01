Pere lugu

Tihtilugu ollakse uhked, et koolitoit on Eestis riiklikult rahastatud. Aga miks siis paljud lapsed ikka nurisevad selle üle ja on ilmselge, et kodus keedetud kartul maitseb paremini kui kooli oma, mõtiskleb Kristina Šmigun-Vähi Oma Maitse veergudel antud intervjuus, teades ka ise vastust.