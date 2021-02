Kuidas hoida suhtes maagiat

15. juulil 2014 olin jõusaalis ja raiusin jalapressil seeriaid. Taamal nägin ühte tütarlast, kes midagi väga pingsalt otsis. Küsisin viisakalt, kas saan teda aidata, ja oli selgelt näha, et minu tähelepanelikkus avaldas talle muljet. Ühendasime väed ja otsisime koos. Sealt edasi läks kõik lepase reega. Sõprusest kujunes suhe.

Miia Melissa (1) on planeeritud laps. Selle idee pakkusin ma Lemmele ise välja – oli lihtsalt õige tunne ja aeg. Kihlatud me siis veel ei olnud. Üsnagi tihti kuulen paaridelt, et õige aeg kihluda ja pulmi teha pole neil veel käes. Tean ka inimesi, kes on kihlatud olnud aastaid – feissbuukis koguvad staatuse muutmisel hunniku laike ja õnnesoove, kuid aastaid hiljem on täpselt samas seisus: kihlatud, mitte abielus. Kui uurin, millal pulma saab tulla, on alati vabandus varnast võtta. Olen jõudnud aru­saamani, et kui öeldakse, et praegu pole õige aeg, siis enamasti tähendab see abiellumissoovi puudumist.