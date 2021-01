Su väikelaps eelistab vasakut kätt kasutada kõiges? Mille järgi ja millal teada, et ta ongi vasakukäeline ja kas õpetada ümber?

“Kui su laps on vasakukäeline, siis ütle seda ka lasteaiakasvatajale,” räägib Ruuse, et kui ise seda aktsepteerid, siis teeb seda ka õpetaja, mitte ei hakka suunama paremat kasutama. Ta räägib, millal ja milliste märkide järgi teada, kas laps on vasakukäeline, sest sageli lapsed proovivad asju teha mõlemaga, ka beebid.